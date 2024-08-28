Белоусов направил телеграммы двум полкам

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав воинских частей, участвующих в специальной военной операции (СВО), с успешным выполнением боевых задач. Поздравления опубликованы в Telegram-канале ведомства.

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Так, Белоусов отметил заслуги и поздравил командование и личный состав 589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознаменного ордена Кутузова полка с освобождением населенного пункта Орловка Донецкой Народной Республики (ДНР). "В ходе СВО, взламывая неприступную оборону противника, вы последовательно освобождаете Донецкую землю от неонацистов. В боях за Бердычи, Новоалександровку и Евгеновку личный состав полка показал образцы смелости и отваги", - приводится в сообщении слова министра.

Глава Минобороны также отметил, что военнослужащие уверенно продвигаются вперед, "теснят неприятеля на красноармейском направлении и освобождают нашу землю от вооруженных украинских формирований, проявляя при этом храбрость и стойкость".

Белоусов также поздравил 433-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознаменный полк с освобождением населенных пунктов Бердычи, Очеретино и Евгеновка. "В результате профессиональных и решительных действий военнослужащих полка противник понес существенные потери и отступил. Показывая пример стойкости и упорства в боях с врагом, освобожден населенный пункт Орловка", - говорится в сообщении Минобороны.

Глава министерства также отметил, что за героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более 2,5 тыс. военнослужащих награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат выполнять воинский долг, приближая победу России.