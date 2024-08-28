Пентагон: США серьезно воспринимают угрозу развития КНДР технологий БПЛА

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США совместно с партнёрами в регионе следят за развитием ситуации с интенсификацией разработки БПЛА в КНДР.

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Об этом информирует РИА Новости.

«Я лишь скажу, что мы продолжим тесно сотрудничать с Республикой Корея, Японией и другими партнёрами и союзниками в регионе, чтобы обеспечить крепость нашей коллективной обороны», — подчеркнул Райдер.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытаниями БПЛА, которые разработал Научно-исследовательский институт беспилотных аппаратов Академии национальной обороны.