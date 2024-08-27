Для Украины готов котел: ВС РФ готовят сюрприз для ВСУ в Покровске?

ВСУ вновь отступили в Донбассе на Покровском направлении, оставив город Новогродовку после коротких двухдневных боев. В этих условиях в украинской прессе появились прогнозы, что на пространстве между городами Покровск и Угледар украинская группировка рискует оказаться в мешке — по типу Иловайского котла. По совпадению в эти же дни исполнилось 10 лет с момента, когда в донецком Иловайске украинские «добробаты» попали в окружение и были вынуждены сложить оружие. Насколько реальна для ВСУ перспектива попасть во второй Иловайск — в материале NEWS.ru.

Что известно о наступлении на Покровском направлении

ВСУ отступили из города Новогродовки на Покровском направлении, сообщило во вторник, 27 августа, украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в ВСУ. Авторы издания отмечают, что для падения населенного пункта с населением 14 тысяч человек потребовалось всего несколько дней.

Украинский аналитический Telegram-канал Deep State опубликовал карту, на которой город почти полностью указан или под контролем РФ, или в серой зоне. Политолог Сергей Марков сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль Новогродовку всего за два дня. По его словам, этим ВС РФ шокировали всех. Марков обратил внимание, что российские войска значительно нарастили темпы наступления.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Ранее сообщалось, что российские войска активно продвигаются на Покровском направлении.

Украинская пресса опасается создания большого котла для сил ВСУ под Угледаром — по типу Иловайского окружения 2014 года. Двигаясь на юго-запад от Покровска, россияне могут попытаться обойти с запада вторую линию украинской обороны — Карловское водохранилище, реку Волчью, города Украинск, Селидово и Курахово и Кураховское водохранилище, опираясь на которые Украина могла бы долго сдерживать наступление РФ с востока, так как именно к этому ВСУ и готовились, отмечали ранее авторы «Страны».

Кроме того, россияне могут прорвать южный фронт в районе Времевского выступа, на север от недавно взятого ими под контроль Урожайного, и тогда вся группировка украинских войск на Донецком фронте от Очеретино до Угледара в результате встречных ударов окажется под угрозой окружения, предрекает киевское издание. «То есть повторится, только в гораздо больших масштабах, история с Иловайским котлом в 2014 году», — отметили авторы «Страны».

Почему было трудно взять под контроль Угледар

«Дело в том, что Угледар — «неприятное место» для российских войск, в этот город они уже давно пытались зайти, но с наскоку не получалось, говорит в беседе с NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

«В Минобороны РФ сообщали: на Угледарском направлении сражалась морская пехота Тихоокеанского флота. Шли упорные бои. Но ВСУ там сильно укрепились. Да и сам город находится в достаточно сложных для нас природных условиях», — вспоминает эксперт.

Теперь же, по мере продвижения российской армии севернее, по направлению к Покровску, для ВСУ в этом районе возникает угроза получить «второй Иловайск», добавляет Дандыкин. Все идет к тому, что это можно сделать — взять Угледар под контроль с помощью ударов с двух сторон на окружение, поясняет он.

С какой целью Украина напала на Курскую область

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ напали на Курскую область с целью остановить наступление российских военных в Донбассе, но войска РФ все равно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения.

«В Москве разгадали замысел киевского командования, поэтому больших резервов из Донбасса в Курскую и Белгородскую области не выводили, в отличие от противника. Это ВСУ перекидывали силы из Донбасса под Курск, а у нас там войска остаются. Так что, почему бы не попытаться там котел устроить?» — задается вопросом Дандыкин.

«У наших солдат и командования есть большой опыт в создании подобных котлов. Вообще удары на окружение дают гораздо больший эффект, чем просто фронтальный штурм. С учетом перемен в обстановке на всем Донецком и Южно-Донецком направлениях, возможность такая открывается», — говорит эксперт.

В случае успеха это позволит российским войскам значительно отодвинуть фронт, сильно уменьшить обстрелы Донецка и постепенно решить главную задачу — взять под контроль всю территорию Донбасса.

Почему сложно прогнозировать появление мешка для ВСУ в Донбассе

Украинские войска в этом районе действительно рискуют оказаться в мешке, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич, добавив, что Вооруженным силам России сейчас нужно полностью зачистить не только Новогродовку, но и соседние Гродовку и Красный Яр.

«С юга, уверен, наши группировки уже находятся на окраине Селидово, будем брать под контроль этот населенный пункт. Потому что это автоматически весь Кураховский куст ставит в окружение. И я думаю, наша группировка с юга дойдет до Курахово. Тогда ВСУ будут находиться в тактическом мешке, и им придется выводить оттуда личный состав», — предположил Клинцевич.

Для создания котла нужно иметь значительное численное превосходство — по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев это именно так, напоминает NEWS.ru военный эксперт Александр Храмчихин. «Невозможно сейчас судить, насколько реально окружить ВСУ под Угледаром и какое влияние оно могло бы иметь, если бы российские войска его создали. Нет данных ни по количеству задействованных сил ВС РФ, ни по количеству украинских войск, которые могли бы оказаться в таком мешке», — заключил Храмчихин.

Почему для частей ВСУ опасно потерять боевой дух

Директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин напоминает, что в нынешней конфигурации украинского конфликта крупные окружения случаются крайне редко.

«После Мариуполя 2022 года ничего масштабного не было. Локальные истории не в счет. История с Курской областью лишь подтвердила позиционный характер боевых действий. Любые попытки прорывов быстро блокируются», — поясняет NEWS.ru аналитик. По его мнению, главный способ давления на противника в нынешнем украинском конфликте заключается не в маневре, а в истощении.

«Большой вопрос: нужен ли такой котел возле Угледара в качестве именно окружения противника, с которым потом еще надо будет как-то справляться? Может, лучше пусть условные 10 тысяч украинских военных под угрозой окружения будут отступать и разносить пораженческие настроения у себя в тылу? Это даст большой морально-психологический эффект. Добиться критического истощения противника можно лишь последовательным серьезным давлением не только на фронт, но одновременно и на тылы, на инфраструктуру, на внутриполитическую ситуацию», — перечисляет эксперт.

Как развивалась битва за Иловайск в 2014 году

Иловайск — город в ДНР, где ополченцы Донбасса в августе 2014 года нанесли ВСУ тяжелейшее поражение. Сражение стало первой крупной операцией в гражданской войне на Украине. Как напоминает РИА Новости, битва началась 10 августа и продолжалась в течение трех недель.

Киев сосредоточил под Иловайском группировку в 1000–1200 бойцов, что по меркам 2014 года было мощной силой. 10 августа части ВСУ и украинские добровольческие батальоны пошли на штурм Иловайска. Однако ополченцы ДНР его отбили. Примерно в это же время силы ополчения начали продвижение в соседних районах Саур-Могилы и Красного Луча. Над украинской группировкой нависла угроза одновременных ударов с востока и северо-востока, а также с запада — непосредственно из Донецка. Это могло привести к окружению, однако Киев приказал продолжать штурм — силовикам удалось войти в Иловайск, но там они увязли в уличных боях.

Незаметно собрав вокруг города резервы, ополченцы 24 августа с флангов пошли в наступление и 26 августа замкнули окружение. Командование частей ВСУ и нацбатов успело сбежать, а их подчиненные остались в котле под управлением младших командиров. От полного уничтожения их спас президент Путин, призвавший ополченцев выпустить украинских солдат из мешка при условии, что те выйдут без оружия. 30 августа ополченцы открыли гуманитарный коридор, по которому силовики эвакуировались под присмотром бойцов ДНР. К 3 сентября котел перестал существовать.

По данным Киева, в боях за Иловайск погибли 366 военных и добровольцев, 289 получили ранения, 158 пропали без вести, 128 попали в плен. Согласно информации ДНР, группировка АТО потеряла убитыми более 900 человек. Командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко позже озвучил цифру в тысячу погибших. По меркам 2014 года это были огромные потери.