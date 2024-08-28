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Ракетную опасность объявили в российском регионе

Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области, заявил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ракетную опасность объявили в Белгородской области
© globallookpress.com

По его словам, в российском регионе включили сирену ракетной опасности.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — предупредил он жителей.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилые дома и автомобили в Белгородской области — один из боеприпасов сбросили на дом в селе Ясные Зори под Белгородом.

Минобороны сообщило о двух украинских дронах, которые были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.

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