В Саратовской области прокомментировали информацию о заходе в регион украинской ДРГ

Ряд глав районов Саратовской области выпустили предупреждения в связи с появлением фейков о заходе на территорию области диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины.

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Соответствующие призывы появились в Telegram-каналах главы Озинского района Антонины Галяшкиной, главы Базарно-Карабулакского района Натальи Трошиной, главы Лысогорского района Валентины Фимушкиной, главы Аткарского района Виктора Елина, а также главы Пугачевского района Алексея Янина.

— Начавшая распространяться источниками, связанными с иностранными государствами, информация о заходе на территорию Саратовской области диверсионной группы, связанной с Украиной, не соответствует действительности! Просим сохранять спокойствие и здравый смысл и не распространять дальше недостоверную информацию! — говорится в сообщении Янина.

Российские войска продолжают разведывательно-поисковые мероприятия по выявлению и уничтожению ДРГ ВСУ, пытающихся проникнуть вглубь российской территории. Так, в районе населенного пункта Камышевка Курской области обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. В результате ВСУ понесли потери в количестве пяти человек и одной единицы техники.