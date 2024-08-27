Российские войска не спешат вытеснять украинские формирования из Курской области с тем, чтобы ослабить сопротивление ВСУ на других участках фронта, предположил бывший замначальника Генштаба обороны Великобритании Саймон Мейолл в эфире Sky News.

© официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

Эксперты отметили, что Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский называли различные причины атаки на Курскую область.

Вместе с тем, как политик, так и военачальник сообщили, что надеялись на отвод части российских войск с наиболее критичных для Киева направлений. Но их прогнозы не сбылись — солдаты остались в местах дислокации и продолжили активные действия.

Сырский назвал цель атаки ВСУ на Курскую область

В частности, уточнили аналитики, российские войска продолжают продвигаться вперед на покровском направлении.