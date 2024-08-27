США планируют в ближайшие дни отправить Польше первые истребители F-35

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на днях его страна получит первую партию американских истребителей F-35. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в среду 28 августа он отправляется в Вашингтон по приглашению главы Пентагона. А перед этим, как уточнил Косиняк-Камыш, состоится передача первых F-35.

«Очень важный визит. Встреча с Ллойдом Остином в Пентагоне будет касаться гарантий безопасности, сотрудничества, закупок, которые мы ведем, скорости трансфера технологий в Польшу, координации действий», — добавил он.

Ранее Турция предложила США не активировать ЗРК С-400 в обмен на покупку F-35.