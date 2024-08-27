В Чечне заявили об участившихся фейках о спецназе «Ахмат»

Противник, проигрывая на поле боя, повысил интенсивность вбросов фейков о спецназе «Ахмат». Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев Чечни в своем Telegram-канале.

«Провокаторы, проигравшие на поле боя, тщетно пытаются распространять свои сказки в информационном пространстве», — написал Дудаев.

В опубликованном видеообращении министр уточнил, что фейковые сообщения «искусственно монтируются, как правило, любительского уровня». При этом целей вбросов чаще всего становится командир спецназа Апти Алаудинов.

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По словам Дудаева, сообщения преследуют цель создать впечатление, что бойцы «Ахмата» отступают и массово сдаются в плен.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Атпи Алаудинов сообщил, что, попав в плен, бойцы ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий — поварами, водителями и другими, но информация в гаджетах этому противоречит.