ВС России уничтожили мост, по которому ВСУ снабжали свою группировку на границе с РФ. Об этом сообщает Telegram-канал "НгП раZVедка".

"Данный мост использовался в качестве одной из основных логистических артерий противника, по которой снабжается группировка на границе Белгородской области", - говорится в публикации.

Уничтоженная переправа находилась в населенном пункте Ахтырка Сумской области Украины.

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Отметим, нанесенный удар ВС РФ в публикации характеризуется как "мощнейший".

Ранее сообщалось, что российские ВКС полностью разрушили Южный мост через реку Волчья в Волчанске Харьковской области. ВСУ, используя остатки сооружения, предпринимали попытки проникновения на правый берег. Однако теперь они лишены этой возможности.