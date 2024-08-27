Первый истребитель F-16 подбит на Украине? Что об этом известно

После ночного удара ВС России по аэродрому ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области повреждение мог получить истребитель F-16, пишут некоторые Telegram-каналы. Что об этом нужно знать, какие последние новости выходили?

Что известно о повреждениях F-16 на Украине

По информации канала INSIDER-T, во время ракетного удара по объектам ВСУ повреждения получили два самолета, которые находились на территории аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области.

«Произошло это во время сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по аэродрому ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области, повреждение получили два самолета ВСУ, один из них F-16. ВСУ подняли авиацию, в том числе F-16, для отражения атаки и „спасения птичек“, так как на аэродромах они легкая цель. Но как только авиация частично отразила угрозу и села обратно на аэродром после трех часов нахождения в воздухе, по нему были выпущены „Кинжалы“», — говорится в публикации.

Также об ударах по аэродрому сообщал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Есть попадание в объект, где дислоцировались пилоты, проходящие обучение у иностранных инструкторов», — отметил он в комментарии РИА Новости.

По его словам, на территории аэродрома находятся более 30 арочных укрытий. В них, помимо истребителей, хранится боекомплект, в том числе дальнобойные ракеты «воздух — земля» западного производства.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подтвердил информацию, что ВСУ использовали американские истребители для отражения ракетной атаки на объекты инфраструктуры страны.

«Сегодня начал день с отдельного длительного разговора с главкомом ВСУ Александром Сырским: и по отражению этого ракетного удара — подробно, и по нашему ответу России — мы готовим, и по применению F-16, и по операции в Курской области. <...> F-16 дали очень хороший результат. В рамках этой огромной комбинированной атаки по Украине мы сбили с помощью F-16 некоторые ракеты. И благодарим партнеров за то, что предоставили нам F-16», — заявил Зеленский.

Что за новые системы РЭБ США могли передать Украине

Обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик заявил, что представители Военно-воздушных сил США перепрограммировали системы радиоэлектронной борьбы на украинских истребителях F-16, что должно помочь самолетам изучать российские РЭБ.

«Для эффективной интеграции F-16 в украинские ВВС его подсистемы РЭБ требовали перепрограммирования... 68-я эскадрилья РЭБ приняла этот вызов лицом к лицу, учитывая его приоритетность для США и наших партнеров», — говорится в публикации.

Отмечается, что разработкой новых систем занимались специалисты из Соединенных Штатов Америки, Дании и Норвегии. По мнению Тревитика, стандартные системы не подходили по требованиям, поэтому были разработаны новые процессы и подходы для понимания системы РЭБ. Перед установкой усовершенствованная система была протестирована в «лаборатории страны-партнера» вместе с «товарищами по коалиции».