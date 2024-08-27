«Калашников» презентовал новый подствольный гранатомет

Госкорпорация «Ростех» показала видео с новым подствольным гранатометом ГП-46, разработанным концерном «Калашников». По предоставленной информации, разработка будет представлена за рубежом на пятой Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Баку.

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— Изделие предназначено для поражения живой силы противника, расположенной на местности, находящейся в окопах, траншеях и небронированной технике, — рассказали в концерне.

Новый гранатомет сможет присоединяться к автоматам Калашникова или специальным откидным прикладам. Разработка рассчитана на осуществление навесной либо настильной стрельбы. При этом дальность стрельбы ГП-46 при стрельбе наводкой достигает 400 метров.

Среди прочих параметров в концерне указали, что длина гранатомета составляет 380 миллиметров, калибр — 40 миллиметров, масса — 1,6 килограмма, скорострельность — пять-шесть выстрелов в минуту.

Боевые действия на специальной военной операции определили новые требования к технике, вооружениям и средствам защиты военнослужащих. Работающие на оборону научные организации и предприятия быстро перестроились и поставляют на украинские фронты востребованную в современных условиях продукцию. Новинки отечественного военпрома были показаны на прошедшем в подмосковном парке «Патриот» форуме «Армия-2024».