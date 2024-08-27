Шойгу назвал опасным оружием призывы от недругов РФ к незаконной деятельности

Недруги России активно размещают в информационном пространстве публичные призывы к незаконной деятельности, это опасное оружие. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Значительная часть экстремистских проявлений связана с размещением в информационном пространстве публичных призывов к осуществлению незаконной деятельности. При этом применение различных методов информационно-психологического воздействия на сознание людей является опасным оружием в руках наших недругов", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.

Он уточнил, что интернет-сайты, форумы, социальные сети, а также мессенджеры стали мощным информационным ресурсом, используемым против России, чтобы активизировать деструктивные процессы в обществе.

Целенаправленное распространение ложной и провокационной информации по наиболее чувствительным темам среди широкого круга пользователей секретарь Совбеза назвал одним из самых эффективных инструментов ведения "современных провокационных войн".