«Не чудо техники»: Герой России оценил новейшую украинскую систему РЭБ

Новейшая украинская система РЭБ, переданная ВСУ США, не способна превратить истребители F-16 в «невидимки», заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он подчеркнул, что данная РЭБ не является чудом техники, а ее заявленные характеристики, как и факт передачи Украине, могут быть не более чем пропагандой Запада.

Липовой объяснил, что если такая версия РЭБ действительно существует, то только в виде контейнерных блоков, которые могут подвешиваться на самолет. При их включении они делают вокруг самолета условный «зонтик-колпак», который следует за самолетом в воздухе, указал генерал-майор.

В таком случае самолет становится невидимым. Но полностью скрыть самолет невозможно, это все-таки механическая конструкция, в которой содержится большое количество радиоэлектронных, электромагнитных блоков, которые работают, излучают определенную частоту, — обратил внимание собеседник.

Липовой допустил, что видимость и обнаружение самолета значительно снижаются. Однако сделать так, чтобы истребитель никак нельзя было засечь, физически невозможно, подчеркнул эксперт.

Все-таки нужно помнить, что многие новости, идущие с Запада и Украины, зачастую носят фейковый характер ради пропаганды. Может, что-то и есть из средств РЭБ, которые будут устанавливать на F-16. Но это не такое чудо техники, которое может полностью скрыть боевой самолет от наших РЛС. У наших РЛС тоже есть приспособления, которые включаются для того, чтобы отфильтровать помехи и выявить конечную цель, — резюмировал Липовой.

Украинский канал Defense Express ранее писал, что США якобы передали Украине самые новые и эксклюзивные средства РЭБ, которых пока нет ни в одной стране НАТО. Канал утверждал, что такие РЭБ были разработаны специально для российских радиолокационных станций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ задействовали американские истребители F-16. По его словам, лайнеры помогали отражать «массированную атаку» российской армии.