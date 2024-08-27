Медведев рассказал о расширении целей спецоперации

Цели специальной военной операции России на Украине стали шире с вступлением четырех новых регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Теперь российская армия должна защищать эти субъекты Федерации, тогда как прежде СВО была направлена на пресечение зарубежной агрессии против РФ, отметил зампред Совета безопасности России и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами-однопартийцами - участниками спецоперации.

"У нас есть все возможности для того, чтобы этих целей - целей, заявленных президентом по специальной военной операции, - достичь. Эти цели тоже продвигаются вперед", - отметил Медведев.

"Когда начиналась СВО, - напомнил зампред СБ РФ, - было определенное понимание того, что произошло в результате распада Советского Союза, в результате попыток затащить Украину в НАТО, разместить там оружие, которое бы причинило нам неприемлемый ущерб и могло в конечном счете привести к дроблению страны, к уничтожению нашей страны".