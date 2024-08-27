В ЕС порекомендовали продлить военную помощь Украине

Служба внешних связей Европейского союза (EEAS) порекомендовала членам сообщества продлить миссию ЕС по военной помощи Украине (EUMAM), а также скорректировать программы обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Euractiv.

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«Служба внешних связей Евросоюза посоветовала скорректировать обучение ВСУ, чтобы оно более соответствовало боевым потребностям, с учетом разрыва между курсами и реальностью на поле боя. Эта разница ставит под вопрос всю эффективность программы», — отмечает издание.

Также европейская служба порекомендовала продлить миссию ЕС по военной помощи Киеву до ноября 2026 года.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране необходимо получить 50 миллиардов долларов до конца года от G7 и Евросоюза. «Киев должен получить их не позднее конца этого года. Эти средства должны быть безусловными для Украины (без привязки к каким-либо реформам — прим. «Ленты.ру»)», — заявил глава кабмина Украины. Финансовая помощь, по его словам, должна быть беспроцентной и не влиять на увеличение государственного долга.