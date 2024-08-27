Зеленский назвал нападение на Курскую область частью «плана победы»

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является частью «плана победы», разработанного Киевом. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции, запись которой доступна на YouTube.

По его словам, вторжение ВСУ в Курскую область является первой частью данного плана. Кроме того, украинский лидер отметил, что второй частью станет «стратегическое место Украины в безопасностной инфраструктуре мира», третьей — «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем», а четвертая будет экономической.

Он также подчеркнул, что намерен представить план по завершению конфликта президенту США Джо Байдену. После этого его также покажут кандидатам на пост главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу.

Зеленский раскрыл, как завершится конфликт на Украине

Президент Украины также объяснил, зачем Киев приглашает Москву принять участие во втором «саммите мира». По его словам, в случае отсутствия на мероприятии представителей России часть стран может отказаться от участия в нем.