Названа причина ударов по «заброшенным» аэродромам Украины

Российские войска нанесли удары высокоточным оружием по «заброшенным» военным аэродромам на территории Украины с тем, чтобы попытаться поразить поставленные западными странами истребители F-16, рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее в СМИ появились сообщения об ударах по аэродромам «Дубно» в Ровенской области и «Озёрное» в Житомирской области. Журналисты отметили, что ранее ВС РФ не атаковали эти объекты.

По словам генерала, в советское время была очень большая аэродромная сеть, поэтому были возможности использовать территорию Украины для разведывательной, дальней, военно-транспортной, фронтовой, истребительной авиации, размещения ПВО.

ВСУ использовали F-16 для отражения ракетной атаки ВС РФ

Попов уточнил, что в «Дубно» базировались Су-17, потом Су-24, в «Озерном» размещались Су-17. Он добавил, что взлетные полосы этих объектов в состоянии принять F-16. Кроме того, на них были защитные укрытия для военных самолетов, в том числе железобетонные.

По его словам, что после распада СССР новые власти забросили аэродромы. Вместе с тем, пояснил он, в последние годы инженеры могли восстановить укрытия, отремонтировать ВВП.