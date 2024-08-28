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Столтенберг назвал необходимым увеличение военных поставок Киеву

Украина нуждается в увеличении поставок военной помощи. Такое мнение выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Совета Украина - НАТО, по итогам которого пресс-служба альянса опубликовала заявление. Ситуация в Курской области в документе не упоминается.

Столтенберг назвал необходимым увеличение военных поставок Киеву
© Zuma / ТАСС

В заявлении по итогам СУН говорится, что участники заседания "подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины".

Как подчеркивается в документе, встреча 28 августа прошла на уровне послов и была созвана по просьбе Украины.

"Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников по видеосвязи о текущей ситуации в сфере безопасности и приоритетных потребностях", - добавили там.

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