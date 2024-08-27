На Украине силы Североатлантического альянса (НАТО) потерпели крупное поражение. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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«Этот конфликт свидетельствует о первом крупном поражении НАТО», — сказал он.

Армия России показала, что может уничтожить любое натовское вооружение, отметил Джонсон.

По его словам, нет ни одного оружия НАТО, которое могло бы остановить Россию.

27 августа Джонсон заявил, что атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область США перешли грань в прокси-войне с РФ, и Москва этого не простит. Экс-аналитик ЦРУ считает, что Россия применит против Соединенных Штатов их же методы, в частности, она может поставить оружие мексиканским наркокартелям.

20 августа Джонсон сказал, что войска НАТО фактически вторглись на территорию Курской области через Украину. Он предложил взглянуть на ситуацию по-другому и представить вторжение в США мексиканской армии при поддержке России. По его словам, Вашингтон рассматривал бы такое нападение как акт войны, а не спецоперации.