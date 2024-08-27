Российские военнослужащие успешно ведут бои возле Карловского водохранилища и на Угледарском направлении. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

По его словам, в данный момент «идет наступление на Мемрике».

«Если все получится, то там, в районе самого водохранилища, украинские вооруженные формирования могут попасть в котел. Ну и возле Константиновки южной, которая на Угледарском направлении», — сказал Кимаковский.

Он добавил, что у Угледара захвачено несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ)

До этого министерство обороны России сообщило, что операторы FPV-дронов морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства на Угледарском участке специальной военной операции.

21 августа полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что тактический кризис назревает у ВСУ на Угледарском (подконтрольная Киеву часть ДНР) и Купянском (Харьковская область) направлениях.