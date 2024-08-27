Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ обратить особое внимание на обеспечение бойцов средствами защиты, связи, бронетехникой. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Прошу Генеральный штаб [ВС РФ] и Национальный центр управления обороной [РФ] строго отслеживать, что все решения, которые мы принимаем, доведены до результата", - сказал Министр обороны РФ.

В МО РФ уточнили, что особое внимание глава военного ведомства поручил обратить на обеспечение средствами защиты, бронетехникой, средствами связи, средствами огневого поражения и боеприпасами.