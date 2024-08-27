Сырский назвал цель атаки ВСУ на Курскую область

Главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что атака украинских солдат на Курскую область была призвана отвлечь ВС РФ от ряда направлений в ДНР. Об этом пишет РИА «Новости».

ВСУ перешли госграницу РФ 6 августа. В первые дни мобильные группы взяли под контроль 28 населенных пунктов. Российские войска остановили противника, не позволили украинцам прорваться к Курску и к КуАЭС.

В период с 6 по 27 августа Киев понес серьезные потери в живой силе и бронетехнике, отметили в Минобороны РФ. Кроме того, ВСУ на ряде других направлений были вынуждены оставить несколько населенных пунктов.

«Одной из задач проведения операции на Курском направлении как раз и было отвлечение сил противника с других направлений. В первую очередь это касается покровского, кураховского направления», — подчеркнул Сырский.

По его оценке, в Москве это понимают, поэтому продолжают сосредотачивать усилия на покровском направлении.

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Сырский уточнил, что в среднем ежесуточно на покровском направлении происходит более 50 боестолкновений. Он добавил, что командование пытается стабилизировать обстановку на этом участке фронта.