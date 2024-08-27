Власти Литвы закупят морские дроны для применения в Балтийском море

Министерство обороны Литвы впервые приобретет партию дронов морского базирования для применения в Балтийском море. Об этом сообщил министр обороны балтийской республики Лауринас Касчюнас.

"Мы начинаем создавать силы морских дронов. Это проверенные средства с очень высоким сдерживающим эффектом. Поэтому мы будем готовы защищаться во всех сферах", - приводит слова министра портал Delfi.

Касчюнас отметил, что этот шаг направлен на "усиление эффективности сил, действующих в Балтийском море, и на реагирование на постоянно меняющееся технологическое оперативное пространство". По его словам, в 2024 году на закупку морских беспилотников планируется выделить €1 млн.

В понедельник портал Delfi сообщил, что Министерство обороны Литвы приобрело у литовских производителей партию беспилотных летательных аппаратов стоимостью €8 млн для передачи вооруженным силам республики и Украины. Беспилотники планируется поставить Киеву в конце сентября.