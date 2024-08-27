В России хотят нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о планах нарастить в России выпуск беспилотников более чем в пять раз. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил во время стратегической сессии о национальных проектах на 2025–2030 годы.

Глава кабмина подчеркнул, что России важно продолжить активное развитие национальной технологической и производственной базы. В частности, в химической промышленности до конца десятилетия должны появиться десятки новых технологических цепочек, а в сфере композитных материалов — более 15 производств и 60 продуктов.

«Выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в пять раз», — сказал Мишустин.

Напомним, что в июне президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих получать господдержку. В частности, в РФ создадут единый реестр организаций, которые занимаются разработкой подобного оборудования.

Формы поддержки могут быть различными. Это финансирование, консультации, помощь в получении технологий и содействие выходу на внешние рынки.