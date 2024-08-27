Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Красноармейска (украинское название - Покровск) стала критической, и неясен план Киева по ее исправлению. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, пишет «Комсомольская правда».

© РИА Новости

«Не понимаю, какой план у Зеленского и Сырского. Но выглядит все критически и катастрофично», - заявил Гончаренко*.

Парламентарий также выразил уверенность, что в ближайшее время ситуация может еще хуже, так как, взяв Красноармейск, российские войска направятся в Днепропетровск и помешать этому будет практически невозможно.

Накануне Владимир Зеленский признал, что наиболее сложная ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском направлении, которое находится на подконтрольной Украине части ДНР. Кроме того, сложная ситуация, по его оценке, сложилась на Времевском, Торецком и Кураховском направлениях.

При этом немецкий военный эксперт Юлиан Репке обратил внимание на то, что российские солдаты прорвали основные линии обороны ВСУ в районе Новогродовки к востоку от Красноармейска (был переименован украинскими властями в Покровск). По его словам, Новогродовке нанесен минимальный ущерб и ВС РФ не пришлось предпринимать серьезных штурмовых действий в населенном пункте.

Новогродовка находится в 15 км от Красноармейска. От нее российские войска могут двигаться как на северо-запад, к Красноармейску, так и на юго-запад — в тыл Селидово, Курахово и Угледару. Сам Красноармейск является важным логистическим узлом для ВСУ.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.