Дрон ВСУ атаковал машину с детьми в Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате атаки украинского дрона по автомобилю погиб ребенок и пострадали еще несколько человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Балицкий Евгений/Telegram

По данным Балицкого, беспилотник атаковал автомобиль на подъезде к городу Пологи. В машине находилась семья из пяти человек. Водитель авто и пассажиры, включая двоих детей, получили ранения. Один ребенок погиб. Комментируя атаку, Балицкий заявил, что ВСУ «устраивают охоту на мирных жителей».

«Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму», - подчеркнул губернатор.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о ребенке, погибшем после атаки беспилотников в Приморско-Ахтарске. Шестилетняя девочка скончалась в больнице от полученных ранений. В результате атаки был поврежден трехэтажный дом, пострадали шестеро человек.