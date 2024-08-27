Во время визита Гросси на Курскую АЭС объявили ракетную опасность

Сирена предупреждения о ракетной опасности прозвучала в Курчатове во время осмотра Курской АЭС главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом сообщают «Известия».

Гросси прибыл в Курчатов утром во вторник, 27 августа. После осмотра АЭС он представит свою оценку ситуации на станции и обсудит с российскими специалистами вопросы ядерной безопасности. Выступая перед журналистами, он поблагодарил президента России Владимира Путин за приглашение посетить АЭС в «чрезвычайных условиях».

Ночью 22 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать дроном атомную станцию. Беспилотник сбили, а обломки обнаружили вблизи хранилища отработавшего ядерного топлива. В МИД РФ назвали это нападение актом ядерного терроризма. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что секретариат обеспокоен обстановкой вокруг Курской и Запорожской АЭС.