Премьер Британии высказался об ударах Storm Shadow вглубь России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал просьбы Украины разрешить использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов в глубь России. По его словам, никаких новых решений в этом вопросе не принималось, а Лондон выполняет все обязательства по поддержке Киева, передает Sky News.

«Мы вложили дополнительные ресурсы в то, что касается наших обязательств, как в виде денежных, так и в виде обязательств по поставкам оружия», — заявил Стармер.

Он подчеркнул, что неоднократно говорил Зеленскому о том, что Британия будет с Украиной «столько, сколько потребуется». Британский премьер отказался комментировать тактические вопросы применения оружия, сославшись на причины, «которые нужно понять».

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17 августа стало известно, что Британия запрещает украинским вооруженным формированиям удары по России ракетами Storm Shadow из-за позиции США по этому вопросу. Как писала газета The Times, запрос, который был направлен в Вашингтон от Лондона более месяца назад, «все еще ожидает ответа». Запрет на использование ракет связан с опасением администрации президента США Джо Байдена по поводу эскалации войны на Украине.