Оценена возможность новой мобилизации в России

Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область подняла вопрос о возможности мобилизации в России. Что об этом думают в российских властных кругах, а также как ситуацию преподносят западные СМИ, разбирался «Царьград».

6 августа Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. В Минобороны РФ сообщили, что в период с 6 по 24 августа потери ВСУ в Курской области составили свыше 5,5 тыс. военнослужащих, 71 танк, 30 БМП, 57 БТР, 372 ББМ. Попытки новых прорывов в глубь России, по данным военного ведомства, предотвращаются.

Глава оборонного комитета Госдумы генерал Андрей Картаполов на фоне появившихся разговоров о мобилизации отметил, что в ней нет необходимости, так как количество военнослужащих вполне достаточное. И с 1 августа были увеличены единовременные выплаты для тех, кто подписывает контракт для участия в спецоперации.

При этом западные СМИ придерживаются другого мнения. В частности, агентство Bloomberg пишет, что мобилизация может быть объявлена в ноябре-декабре.

Напомним, что частичная мобилизация прошла в России осенью 2022 года. По официальным данным, в армию призвали 300 тысяч человек, состоявших в запасе. После этого Россия перешла исключительно на добровольный принцип комплектования вооруженных сил. В 2023 году было набрано 540 тысяч контрактников.