Сырский прокомментировал положение ВСУ на покровском направлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прокомментировал положение украинской армии на покровском направлении, заявив, что именно это направление остается «самым горячим». Его слова передает «РБК-Украина».

«На Покровском направлении, наоборот, враг не снимает войск, а вместо этого сосредотачивает там основные свои усилия», — заявил украинский командующий.

По его словам, на этом направлении сосредоточены самые боеспособные подразделения Российской армии.

Ранее стало известно, что группировка ВСУ попала в окружение в Гродовке на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Как отмечается, украинские военные потеряли до взвода личного состава.