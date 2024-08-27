Лавров: доктрина РФ об использовании ядерного оружия уточняется

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что доктрина применения российской стороной ядерного оружия «сейчас уточняется».

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

«Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно», — заявил Лавров.

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Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков допустил «некую конкретизацию» в ядерной доктрине.