Алаудинов заявил о нанесении серьезного поражения ВСУ в Курской области

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что в Курской области нанесено серьезное поражение подразделениям ВСУ. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

"Сегодня день у наших ребят действительно тоже опять же был тяжелый. Но сегодня мы действительно нанесли очень серьезное поражение противнику. Противник уже не катается у нас таким количеством транспорта, как до сих пор", - сказал Алаудинов.

Он уточнил, что сегодня его подразделения сожгли две единицы техники ВСУ, на которых украинские войска появились на участке "Ахмата". Также, по его словам, уничтожено "очень большое" количество пехоты.