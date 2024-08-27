Украинские СМИ сообщают об отступлении ВСУ из Новогродовки, сообщает 27 августа ТАСС. Речь идет о красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.

Ранее в российских структурах сообщили агентству, что украинская группировка оказалась в полукольце в Новогродовке. Накануне президент Зеленский назвал красноармейское направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск. Командование ВСУ приняло решение усилить данное направление.

ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по аэродромам Украины

По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, Вооруженные силы России доминируют по всей линии боевого соприкосновения, а на донецком направлении фиксируется мощное продвижение.