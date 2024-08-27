На Западе оценили ущерб энергосистеме Украины от атаки ВС РФ

Удары Вооруженных сил (ВС) РФ причинили колоссальный урон энергетической системе Украины. Как сообщает «МК», об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Аналитик предположил, что проведенная 26 августа атака может быть лишь первой из серии подобных. Меркурис не исключает, что в ближайшее время последуют и другие, со схожим ущербом для Украины.

Напомним, что 26 августа ВС РФ провели масштабную атаку вооружениями большой дальности и беспилотниками по объектам на территории Украины. Как заявляли в Минобороны РФ, целями стали электроподстанции в девяти регионах, газокомпрессорные станции в трех областях, а также места хранения западного оружия на аэродромах.

В результате на Украине наблюдались перебои в электроснабжении. Как отмечали в ведомстве, атака позволила сорвать железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.