В СВР оценили, мог ли Киев самостоятельно готовить атаку на Курскую область

Россия не доверяет заявлениям западных стран о том, что Киев самостоятельно готовил атаку на Курскую область. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь захватить приграничный Суджанский район. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции.

13 августа заместитель официального представителя госдепа США Ведант Патель отказался признавать причастность Вашингтона к атаке ВСУ на Курскую область. 14 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не участвовали в планировании или подготовке нападения.

При этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ответил отрицательно на вопрос, доверяет ли российская сторона заявлениям Запада о том, что украинская сторона самостоятельно готовила атаку.

«Нет, доверия к таким заявлениям нет», - заявил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что продвижение ВСУ в Курской области было остановлено. В свою очередь Владимир Зеленский назвал ключевыми задачами украинских военных в Курской области пополнение обменного фонда и предотвращение наступления на Сумскую область.