ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по аэродромам Украины

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по критически важным объектам на аэродромах Украины. Цели поражены, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины. Все назначенные цели поражены", - сообщили там.