СМИ узнали о планах Киева представить США список целей в России

Киев планирует предоставить администрации президента США Джо Байдена список целей на российской территории, по которым ВСУ намерены ударить американским дальнобойным оружием.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, список привезут в США на этой неделе украинский министр обороны Рустем Умеров и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Украина использует этот список как последнюю попытку убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия на территории России», — говорится в публикации.

Ранее в Белом доме заявили, что США обсуждают с Киевом перспективы увеличения глубины ударов по территории России американскими вооружениями.

Газета The Washington Post писала, что власти США могут изменить содержание пакетов военной помощи Украине после атаки ВСУ на Курскую область.