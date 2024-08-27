Губернатор сообщил о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться через границу Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что по данным Минобороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Сейчас военные проводят плановые работы. Гладков призвал сохранять спокойствие и доверять информации лишь из официальных источников.

Около часа назад Telegram-канал Mash сообщал, что ВСУ в составе около 500 человек попытались прорваться в районе села Нехотеевка и погранперехода «Шебекино». Судя по перехваченным радиопереговорам, в рядах украинской армии есть иностранные наемники: из Польши, Грузии и Соединенных Штатов. Канал отмечает, что схожей тактикой Киев воспользовался три недели назад — при вторжении в Курскую область.

Стало известно о боях с ВСУ в Белгородской области

Напомним, что в прошлый раз формирования ВСУ попытались вторгнуться на территорию Белгородской области в марте. Тогда российским войскам удалось выдворить противника обратно на Украину.