Минобороны заявило об обнаружении лаборатории ВСУ с химоружием

В ходе спецоперации зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов, а обнаруженная в Авдеевке лаборатория ежедневно производила более 40 тысяч летальных ингаляционных доз для человека. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что диагностическая группа войск РХБЗ обнаружила в разрушенном здании одного из населенных пунктов в районе Авдеевки лабораторию с химическим оборудованием, американскими противогазами и польскими защитными костюмами.

По словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, в лаборатории были найдены «полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационная вытяжная система, химические реакторы, баллоны с углекислотой, а также стеллажи с лабораторной посудой и реактивами». Также были сделаны смывы с лабораторного оборудования и вытяжной системы.

«Было установлено наличие в пробах цианистого натрия, серной кислоты, следовых количеств цианид-анионов. Это однозначно свидетельствует о том, что в найденной лаборатории осуществлялось производство отравляющих веществ общеядовитого действия с производительностью до 3 кг в сутки (что составляет более 40 тысяч летальных ингаляционных доз для человека)», - пояснил он.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ также обратил внимание на то, что зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов в ходе СВО, среди которых списочные соединения – Би-Зет, синильная кислота, хлорциан, а также химические средства борьбы с беспорядками.

Напомним, что 6 августа Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. Временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов во время доклада президенту России Владимиру Путину рассказал, что украинские военные применили химическое оружие в Беловском районе. По его словам, все попавшие под его действие живы, но отравление было диагностировано у сотрудников полиции и у главы сельского совета.