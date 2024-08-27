Стало известно о боях с ВСУ в Белгородской области

Украинские войска вступили в бой с пограничниками России у населенного пункта Нехотеевка в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, противник имеет восемь бронемашин и до 60 солдат.

«При подходе к границе были отброшены артиллерией и авиацией, но укрывшиеся в лесополосе продолжают вести огонь. Бьют по КПП», — говорится в публикации.

SHOT уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали здесь движение около 8:00 (мск).

Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ на курском направлении

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что подразделения ВСУ за сутки понесли очень большие потери на Курском направлении, они пересматривают план действий.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.