Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки понесли очень большие потери на курском направлении, они пересматривают план действий. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Фронт особых перемен не претерпел, кроме того, что вчера нашими смежными подразделениями были освобождены, зачищены два населенных пункта. Весь день, предыдущие ночь, сутки противник напирал без остановки, пытался продавиться на нашем участке, понес очень большие потери. Сегодня я так понял, что они решили пересмотреть свои действия. С утра у нас чуть-чуть тишина", - отметил он.

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Ночью Алаудинов сообщил об освобождении российскими военными в Курской области двух населенных пунктов - Нижней Паровой и Нечаева.