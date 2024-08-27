Вооруженные силы РФ уничтожили ракетным ударом комплекса "Искандер-М" американскую реактивную систему залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Степановки Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"По вскрытой позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". На кадрах объективного контроля наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции РСЗО HIMARS ВСУ", - сообщили там, опубликовав кадры объективного контроля уничтожения.