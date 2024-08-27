Средства массовой информации вводят в заблуждение жителей западных стран, всячески рекламируя военные успехи Украины и приуменьшая результативность российских Вооруженных сил. Об этом заявил «Московскому комсомольцу» член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Марк Бернардини.

По его словам, «западные СМИ злорадствовали» после появления новостей о нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область России. Однако российские военные успехи они старательно преуменьшают.

«Когда утром 26 августа начались наши массированные высокоточные удары по объектам энергетической инфраструктуры оборонно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковске (в том числе, по натовским самолетам F-16), Харьковской области (армейские строения с личным составом), Одессе, Киеве, Львовской области, Хмельницком, Тернополе, Сумах (укрепленные складские помещения хранения ракет и снарядов для средств ПВО), западные СМИ (…) либо скромно молчали, либо всячески старались замять и приуменьшить неприятные для них события», - пояснил Марк Бернардини.

Ранее Минобороны раскрыло подробности массированного удара по Украине, который был нанесен утром 26 августа. В частности, его целями стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Кроме того, российские войска нанесли поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Также ударами подверглись места хранения авиационных средств поражения, которые Киеву передали страны Запада. Они находились на аэродромах в двух украинских регионах: в Киевской и Днепропетровской областях.