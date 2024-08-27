ВСУ обвинили в подготовке провокаций с токсичными химикатами

Глава российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов заявил, что РФ получила информацию о поставке боеприпасов с химическими веществами подразделениям 3-го аэромобильного батальона ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кириллова, о поставке таких боеприпасов стало известно 13 июля. Глава РХБЗ заявил, что речь идет о снарядах с химическими веществами раздражающего действия.

«Имеющаяся информация <…> не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения СВО», - заявил Кириллов.

Он добавил, что в августе российские военные нашли схрон ВСУ с готовыми к применению веществами на основе сильного токсиканта - нитрата таллия. Глава РХБЗ подчеркнул, что соединения таллия поражают центральную и периферическую нервные системы, а также желудочно-кишечный тракт.

Также Кириллов рассказал, что российские военные не исключают попыток покушений ВСУ на чиновников в новых российских регионах, передает ТАСС. Покушения могут планироваться с использованием химических веществ.

Также глава РХБЗ сообщил о подготовке ВСУ к запуску химических боеприпасов из западных артиллерийских систем. По словам Кириллова, на оставленных украинских позициях нашли соответствующие методички.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что глава ЛНР Леонид Пасечник в декабре 2023 года получил тяжелое отравление фенольными соединениями, а губернатор Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен рицином. В Минобороны заявили, что за отравлениями стоят ВСУ.