В еще одно село Белгородской области ограничили въезд

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти региона изучат вопрос об ограничении въезда в три села, при этом с 27 августа в село Вязовое Краснояружского района уже ограничили въезд.

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Как он рассказал в видео, опубликованном в его Telegram, обстановка в регионе продолжает оставаться сложной.

«Завтра рассмотрим решение на оперативном штабе по отселению сел Дроновка, Пороз Грайворонского округа, села Старый Хутор Валуйского округа. Порядок отселения, порядок осуществления единоразовых, единовременных выплат будет доводиться до каждого жителя специальными комиссиями, которые начнут работать через неделю», — указал Гладков.

Он также отметил, что в селе Вязовое уже введён тот же режим, который действует в селе Колотиловка, подразумевая ограниченный въезд, а также выплаты жителям.

Ранее Гладков сообщал, что пять жителей Белгородской области были ранены в результате атак ВСУ.