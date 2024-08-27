В ВСУ рассказали об изначальном плане операции в Курской области

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области планировалась на 15 дней. Об изначальном плане атаки рассказал пленный украинский боец Тяжкороб, передает РИА Новости.

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Как следует из данных допроса, командование обещало украинским бойцам, что операция продлится не дольше двух недель.

«Мы едем на 15 дней, вернемся живые обратно. А по факту — раненные и половина неживых», — приводятся в публикации слова пленного.

Он отметил, что многие в ВСУ не хотят продолжения конфликта, а также против переноса боевых действий на территорию Курской области.

Ранее полковник ВСУ Владимир Селезнев пожаловался на успехи ВС России в обходе украинской противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ВС РФ научились поражать оборонные предприятия Украины, перегружая систему ПВО страны комбинированными ударами.