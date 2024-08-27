На Украине назвали виновных в отступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают все более стремительно отступать. Об этом член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Украины Сергей Рахманин рассказал в эфире «Радио НВ».

По его словам, отступление украинской армии происходит даже несмотря на постепенное восстановление ресурсов. В качестве причин отхода ВСУ он назвал низкую мотивацию солдат и их плохую боевую подготовку.

Зеленский назвал самое сложное направление для ВСУ

«Отступаем мы быстрее, чем было раньше. Почему? Ответ очень простой — недостаточное качество и мотивация людей, которые сегодня приходят в вооруженные силы, на которых возлагаются задачи», — сказал Рахманин, добавив, что командование армии не имеет другого выхода, кроме как сократить систему подготовки бойцов.

Ранее США признали продвижение Российской армии на красноармейском (покровском) направлении на территории Донецкой народной республики (ДНР).