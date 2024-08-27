Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдают позиции «быстрее, чем это было раньше», из-за отсутствия мотивации и плохой подготовки военнослужащих. Такое мнение высказал член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин, пишет РИА Новости.

«Отступаем мы быстрее, чем было раньше. Почему? Ответ очень простой – недостаточное качество и мотивация людей, которые сегодня приходят в вооруженные силы, на которых возлагаются задачи», - рассказал он эфире «Радио НВ».

По мнению парламентария, у украинского командования нет других вариантов, кроме как сокращать систему подготовки, чтобы «затыкать дыру».

Ранее сообщалось, что российские войска за неделю взяли под контроль десять населенных пунктов на Покровском направлении и два — на Торецком. В частности, были освобождены Заветное, Крутой Яр, Межевое, Николаевка, а также поселок Нью-Йорк.

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При этом на Украине проходит масштабная мобилизация, которая сопровождается насильственной отправкой в зону боевых действий. Также в стране ужесточили законы. В частности, получить новый заграничный паспорт можно только встав на воинский учет. Для этого необходимо приехать из-за границы на Украину и отправиться в военкомат.