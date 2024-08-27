При попытке высадки ВСУ на Кинбурнской косе уничтожили польских наемников

В составе украинской диверсионно-разведывательной группы, уничтоженной российскими десантниками группировки войск «Днепр» при попытке высадиться на Кинбурнской косе, были и граждане Польши. Об этом сообщил командир расчёта ПТРК с позывным Настроение, передаёт РИА Новости.

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«У них были при себе обнаружены шевроны, у них были документы обнаружены при себе и специальные знаки в виде жетонов… Татуировки все, много очень нацистской символики было. Свастика, да, СС разрисовано», — рассказал военный.

В Варшаве не смогли назвать число сражающихся на стороне Киева поляков

Также сообщалось, что бойцы ВДВ группировки «Днепр» с помощью ПТРК подбили украинский штурмовой катер.

Ранее артиллеристы группировки «Запад» уничтожили позиции ВСУ на Купянском участке.