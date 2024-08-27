Взрывы прогремели в Киеве

Взрывы произошли в Киеве и Хмельницкой области Украины, сообщили украинские СМИ.

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Кроме того, взрывы прозвучали в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, передает РИА «Новости».

Появились кадры серии взрывов в Киеве от ракетных ударов ВС РФ

Позднее в Киеве, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Хмельницкой областях отменили воздушную тревогу, передает ТАСС.

Сирены продолжают звучать в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Напомним, взрывы прогремели в Сумах и Харькове, а также в Кривом Роге.